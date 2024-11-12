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Легенда супертяжелого веса и экс-соперник Кличко дал советы Джошуа

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Легенда супертяжелого веса и экс-соперник Кличко дал советы Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный и скандальный супертяж Шеннон Бриггс дал советы британцу Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) после его поражения в бою против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).

"Что делать Джошуа? Продолжать сражаться. Зачем вообще останавливаться? Посмотрите на Майка Тайсона. Ему 58 лет, а он сразится на этой неделе с Джейком Полом. С какой стати Джошуа завершать карьеру? Если Фьюри проигрывает ему не следует уходить. Этим ребятам ни за что не следует прекращать драться. Это самая большая ошибка.

В наше время, если ты не получил вреда, не повредил свой мозг, то зачем останавливаться? Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Продолжай драться, потому что когда ты прекращаешь сражаться, то на самом деле прекращаешь борьбу" – сказал Бриггс.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал о важности денег в боксе.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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