Рой Джонс: Если Тайсон попадет, то для Пола это будет "спокойной ночи"

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем поединке между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

"Джейк может ударить. Он попытается вытащить Майка, но у него нет опыта Тайсона. Даже мне было тяжело попасть по Майку. Сможет ли это Джейк? Не знаю… Если Майк ударит его, это будет "спокойной ночи".

Я не считаю, что Джейк попал в неприятности. Он стал намного лучше. Он посвящает боксу много времени. Всё будет зависеть от того, как он будет драться. Если он угодит в драку, то у него будут проблемы", — приводит слова Джонса издание BoxingScene.

Напомним, что бой Майка Тайсона и Джейка Пола состоится 16 ноября, в Арлингтоне (США).