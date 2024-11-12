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Майк Тайсон может провести бой с победителем реванша Усик - Фьюри
Американец не исключает такого сценария
фото - talksport.com
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе легендарный Майк Тайсон ответил, рассмотрит ли предложение о проведении боя с победителем поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком после поединка с блогером Джейком Полом.
"Меня это интригует. Ничто не будет исключено после того, как я нокаутирую Джейка Пола. Если всё пройдёт так, как ожидаю, то полноценное возвращение на ринг не исключено", — приводит слова Тайсона портал Daily Mail.
Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального и состоится 16 ноября.
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