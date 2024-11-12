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Майк Тайсон может провести бой с победителем реванша Усик - Фьюри

Бокс

Американец не исключает такого сценария

Майк Тайсон может провести бой с победителем реванша Усик - Фьюри

фото - talksport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе легендарный Майк Тайсон ответил, рассмотрит ли предложение о проведении боя с победителем поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком после поединка с блогером Джейком Полом.

"Меня это интригует. Ничто не будет исключено после того, как я нокаутирую Джейка Пола. Если всё пройдёт так, как ожидаю, то полноценное возвращение на ринг не исключено", — приводит слова Тайсона портал Daily Mail.

Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального и состоится 16 ноября.

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Майк Тайсон Александр Усик Тайсон Фьюри
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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
12.11.2024 в 20:31
Усик за матч с Фьюри получит меньше, чем блогер за матч со стариком
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Комментарии 5
Gudvin85 (Киев)
12.11.2024 в 20:31
Усик за матч с Фьюри получит меньше, чем блогер за матч со стариком
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0
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Gudvin85 (Киев)
12.11.2024 в 20:24
Цирк продолжается и все делают вид, что все честно
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0
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avatar
Bаrcelinius
12.11.2024 в 20:13
Ааааайй, пздц нах...
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0
0
Matachorros (Chicago)
12.11.2024 в 20:00
Бред. Это уже не бокс будет а клоунада.
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trafalgar (Запорожье)
12.11.2024 в 19:41
Чтобы Усик старика в первом раунде спать отправил?
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