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Карл Фроч: Если Фьюри проиграет Усику в реванше, то это будет концом его профессиональной карьеры

Бокс

Экс-боксер не исключает, что британец может завершить карьеру

Карл Фроч: Если Фьюри проиграет Усику в реванше, то это будет концом его профессиональной карьеры

Фото з відкритих джерел

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о предстоящем реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Если Фьюри проиграет в этом бою, это будет концом его профессиональной карьеры. Если только его не соблазнит бой с Энтони Джошуа в 2025 году", — приводит слова Фроча Casinos.org.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

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Карл Фроч
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