Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карл Фроч: Если Фьюри проиграет Усику в реванше, то это будет концом его профессиональной карьеры
Экс-боксер не исключает, что британец может завершить карьеру
Фото з відкритих джерел
Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о предстоящем реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Если Фьюри проиграет в этом бою, это будет концом его профессиональной карьеры. Если только его не соблазнит бой с Энтони Джошуа в 2025 году", — приводит слова Фроча Casinos.org.
Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).
Популярное сейчас
- Первая группа граждан Украины в Польше подписала контракты с Украинским легионом
- Шатерникова рассказала о причине смерти Узелкова
- Главнокомандующий ВСУ встретился с представителями общественности. Что обсуждали?
- Умер Вячеслав Узелков, экс-чемпион мира в полутяжелом весе
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО