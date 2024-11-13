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Названы ТОП-10 лучших нокаутов в истории супертяжелого дивизиона

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Они действительно заслуживают этого

Названы ТОП-10 лучших нокаутов в истории супертяжелого дивизиона

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Известное британское издание talkSport опубликовало список из ТОП-10 лучших нокаутов в истории супертяжелого дивизиона.

На первой позиции – поединок далекого 1990 года, когда Бастер Дуглас нокаутировал Майка Тайсона. Второе место – нокаут в бою Форман-Фрейзер в 1973 году (тот поединок носил название "Солнечная битва" и состоялся на Ямайке).

ТОП-10

10. Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера (2-й бой, 2020)

9. Корри Сандерс нокаутировал Владимира Кличко (2003)

8. Майк Тайсон нокаутировал Майкла Спинкса (1988)

7. Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа (2019)

6. Джордж Форман нокаутировал Майкла Мурера (1994)

5. Джо Луис нокаутировал Макса Шмелинга (1938)

4. Мухаммед Али нокаутировал Джорджа Формана (1974)

3. Хасим Рахман нокаутировал Леннокса Льюиса (2001)

2. Джордж Форман нокаутировал Джо Фрейзера (1973)

1. Бастер Даглас нокаутировал Майка Тайсона (1990)

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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