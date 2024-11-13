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Богачук дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
Совершенно верные слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1 ;24 КО). Его слова цитирует Ukrsport:
"Здесь тоже многие ошибаются, ведь Фьюри нельзя недооценивать. Он может выйти и запороть бой, как это сделал с Нганну, а может выйти подготовленным и с ним будет трудно боксировать. То есть, он также непредсказуемый боксер, который может где-нибудь похалявить.
В общем, два варианта может быть: первый – это если Фьюри хорошо подготовится, то будет тяжелое сражение, но Усик победит его по очкам, второй – это Фьюри не подготовится должным образом и Александр выиграет его досрочно. В любом случае будет победа Усика, но или нокаутом или немного придется попотеть" – сказал Богачук.
Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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