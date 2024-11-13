  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Богачук дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Богачук дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Бокс
Обновлено

Совершенно верные слова

Богачук дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, представитель первого среднего веса Сергей Богачук дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1 ;24 КО). Его слова цитирует Ukrsport:

"Здесь тоже многие ошибаются, ведь Фьюри нельзя недооценивать. Он может выйти и запороть бой, как это сделал с Нганну, а может выйти подготовленным и с ним будет трудно боксировать. То есть, он также непредсказуемый боксер, который может где-нибудь похалявить.

В общем, два варианта может быть: первый – это если Фьюри хорошо подготовится, то будет тяжелое сражение, но Усик победит его по очкам, второй – это Фьюри не подготовится должным образом и Александр выиграет его досрочно. В любом случае будет победа Усика, но или нокаутом или немного придется попотеть" – сказал Богачук.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Названы ТОП-10 лучших нокаутов в истории супертяжелого дивизиона
yellow-arrow
Карл Фроч: Если Фьюри проиграет Усику в реванше, то это будет концом его профессиональной карьеры
yellow-arrow
Майк Тайсон может провести бой с победителем реванша Усик - Фьюри
Александр Усик Тайсон Фьюри Сергей Богачук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости