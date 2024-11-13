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Тайсон провел открытую тренировку перед поединком против Пола. Видео
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Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового бокса Майк Тайсон провел открытую тренировку перед поединком против блоггера Джейка Пола.
Ferocious from Mike Tyson in the #PaulTyson open workout! ????#BBCBoxing pic.twitter.com/wSzAdSxeSZ— BBC Sport (@BBCSport) November 13, 2024
THAT’S IRON MIKE— Netflix (@netflix) November 13, 2024
Mike Tyson is in the ring at the #PaulTyson open workout. It all goes down Friday, November 15 LIVE on Netflix at 8PM ET | 5PM PT. pic.twitter.com/SUAN0R5XmL
Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Техасе (США). Ожидается присутствие 90 тысяч болельщиков.
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