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Тайсон провел открытую тренировку перед поединком против Пола. Видео

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Тайсон провел открытую тренировку перед поединком против Пола. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Майк Тайсон провел открытую тренировку перед поединком против блоггера Джейка Пола.

Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Техасе (США). Ожидается присутствие 90 тысяч болельщиков.

Майк Тайсон может провести бой с победителем реванша Усик – Фьюри

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