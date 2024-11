Тайсон провел открытую тренировку перед поединком против Пола. Видео

Легенда мирового бокса Майк Тайсон провел открытую тренировку перед поединком против блоггера Джейка Пола.

THAT’S IRON MIKE



Mike Tyson is in the ring at the #PaulTyson open workout. It all goes down Friday, November 15 LIVE on Netflix at 8PM ET | 5PM PT. pic.twitter.com/SUAN0R5XmL