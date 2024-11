Пол шокировал болельщиков своим видом во время открытой тренировки. Видео

Джейк Пол провел открытую тренировку перед поединком против американской легенды бокса Майка Тайсона. Известный блоггер откровенно удивил всех своих поклонников прической, которую избрал для такого мероприятия – петух на голове явно не украшает образ великого бойца.

Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Техасе (США). Ожидается присутствие 90 тысяч болельщиков.

Jake Paul ruffling feathers in the ring for the #PaulTyson open workout ????????



Watch Jake Paul vs Mike Tyson Friday, November 15 LIVE on Netflix at 8PM ET | 5PM PT. pic.twitter.com/VdgwseA94h