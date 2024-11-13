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Пол шокировал болельщиков своим видом во время открытой тренировки. Видео
Что он пытался этим сказать
Getty Images/Global Images Ukraine
Джейк Пол провел открытую тренировку перед поединком против американской легенды бокса Майка Тайсона. Известный блоггер откровенно удивил всех своих поклонников прической, которую избрал для такого мероприятия – петух на голове явно не украшает образ великого бойца.
Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Техасе (США). Ожидается присутствие 90 тысяч болельщиков.
Jake Paul ruffling feathers in the ring for the #PaulTyson open workout ????????— Netflix (@netflix) November 13, 2024
Watch Jake Paul vs Mike Tyson Friday, November 15 LIVE on Netflix at 8PM ET | 5PM PT. pic.twitter.com/VdgwseA94h
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