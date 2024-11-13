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Пол шокировал болельщиков своим видом во время открытой тренировки. Видео

Бокс
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Что он пытался этим сказать

Пол шокировал болельщиков своим видом во время открытой тренировки. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Джейк Пол провел открытую тренировку перед поединком против американской легенды бокса Майка Тайсона. Известный блоггер откровенно удивил всех своих поклонников прической, которую избрал для такого мероприятия – петух на голове явно не украшает образ великого бойца.

Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Техасе (США). Ожидается присутствие 90 тысяч болельщиков.

Майк Тайсон может провести бой с победителем реванша Усик – Фьюри

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