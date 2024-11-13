  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Легенда супертяжелого веса бросил вызов Уайлдеру
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда супертяжелого веса бросил вызов Уайлдеру

Бокс

Просто цирк

Легенда супертяжелого веса бросил вызов Уайлдеру

Новина українською

Американский супертяж Шеннон Бриггс не прочь выйти на ринг против своего соотечественника, экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

"Я хотел бы, чтобы Уайлдер на секунду остановился и посмотрел, в какой конкурентной среде он сейчас выступает. Ему необходимо вернуть позитив и уверенность. Я хочу подраться с ним. Я думаю, что это будет отличный поединок в Алабаме, его и мое возвращение.

На самом деле, я не завершал карьеру, просто они со мной не дерутся. Думаю, что я проведу бой в марте, и если он захочет подраться, то мы подеремся. Я подерусь с кем угодно. У меня было назначено сражение с Куинтоном Джексоном, но он испугался" – сказал Бриггс.

Напомним, что ранее Тайсон провел открытую тренировку перед поединком против Пола.

По теме
yellow-arrow
Пол шокировал болельщиков своим видом во время открытой тренировки. Видео
yellow-arrow
Тайсон провел открытую тренировку перед поединком против Пола. Видео
yellow-arrow
Богачук дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
Дионтей Уайлдер Шеннон Бриггс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости