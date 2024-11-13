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Легенда супертяжелого веса бросил вызов Уайлдеру
Просто цирк
Американский супертяж Шеннон Бриггс не прочь выйти на ринг против своего соотечественника, экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.
"Я хотел бы, чтобы Уайлдер на секунду остановился и посмотрел, в какой конкурентной среде он сейчас выступает. Ему необходимо вернуть позитив и уверенность. Я хочу подраться с ним. Я думаю, что это будет отличный поединок в Алабаме, его и мое возвращение.
На самом деле, я не завершал карьеру, просто они со мной не дерутся. Думаю, что я проведу бой в марте, и если он захочет подраться, то мы подеремся. Я подерусь с кем угодно. У меня было назначено сражение с Куинтоном Джексоном, но он испугался" – сказал Бриггс.
Напомним, что ранее Тайсон
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