Тайсон определился со своим фаворитом на реванш Усик-Фьюри

Легенда супертяжелого дивизиона, американец Майк Тайсон дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1- 1; 24 КО).

"На данный момент Усик – лучший супертяжеловес в мире. Но я поставлю на то, что Фьюри победит его. Почему? Потому что я его фанат. Дело в том, что его отец назвал Тайсона в мою честь. Теперь я его не брошу" – сказал Майк.