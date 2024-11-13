  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон определился со своим фаворитом на реванш Усик-Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон определился со своим фаворитом на реванш Усик-Фьюри

Бокс

Заинтересованная сторона

Тайсон определился со своим фаворитом на реванш Усик-Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого дивизиона, американец Майк Тайсон дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1- 1; 24 КО).

"На данный момент Усик – лучший супертяжеловес в мире. Но я поставлю на то, что Фьюри победит его. Почему? Потому что я его фанат. Дело в том, что его отец назвал Тайсона в мою честь. Теперь я его не брошу" – сказал Майк.

Напомним, что ранее Тайсон провел открытую тренировку перед боем против Пола.

По теме
yellow-arrow
Легенда супертяжелого веса бросил вызов Уайлдеру
yellow-arrow
Пол шокировал болельщиков своим видом во время открытой тренировки. Видео
yellow-arrow
Тайсон провел открытую тренировку перед поединком против Пола. Видео
Майк Тайсон Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости