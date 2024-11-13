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Тайсон определился со своим фаворитом на реванш Усик-Фьюри
Заинтересованная сторона
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда супертяжелого дивизиона, американец Майк Тайсон дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1- 1; 24 КО).
"На данный момент Усик – лучший супертяжеловес в мире. Но я поставлю на то, что Фьюри победит его. Почему? Потому что я его фанат. Дело в том, что его отец назвал Тайсона в мою честь. Теперь я его не брошу" – сказал Майк.
Напомним, что ранее Тайсон
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