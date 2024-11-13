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Майк Тайсон: Мне не нужна старая версия себя для победы над Полом

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Американец поделился прогнозом на бой

Майк Тайсон: Мне не нужна старая версия себя для победы над Полом

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный 58-летний чемпион прошлых лет Майк Тайсон считает, что ему не нужно входить в свой старый пугающий всех образ Железного Майка, чтобы одержать победу над популярным блогером Джейком Полом.

"Знаешь, на данном этапе моей жизни мне не нужен этот парень (молодой и агрессивный Майк Тайсон времён 1980-х годов), чтобы надрать задницу этому парню. Мне этот парень не нравится. Мне больше не нужно, чтобы этот парень был в моей жизни. Даже для боя. Для него больше нет места в моей жизни, ни в какой ситуации", — приводит слова Тайсона worldboxingnews.

Напомним, бой между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в Арлингтоне (США), где они возглавят боксёрское шоу восьмираундовым рейтинговым поединком.

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