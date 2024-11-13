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Дэвид Бенавидес может провести бой 1 февраля
Уже известен и соперник
Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель временного титула WBC в полутяжёлом и втором среднем весе Дэвид Бенавидес и один из ведущих полутяжеловесов, кубинец Давид Моррель, планируют провести бой между собой 1 февраля в Лас-Вегасе (США) на арене знаменитой "Т-Мобайл". Об этом пишет портал Boxing Scene.
Бенавидес свой последний бой проводил в июне 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над украинским экс-чемпионом Александром Гвоздиком.
Моррель предыдущий поединок провёл в августе 2024 года и победил там единогласным решением судей Радивое Калайджича.
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