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Экс-чемпион мира высказался против проведения реванша Усик-Фьюри
Аргументы достаточно сильные
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч рассказал о своем видении реванша между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34- 1-1; 24 КО).
"Первое сражение было очень близким, пока Фьюри не оказался в нокдауне в девятом раунде. Это будет интересный поединок. Усику 37, он старше Тайсона, но парень выглядит свежее. Дело не в возрасте, а в пройденных километрах. У Фьюри больше километров на часах. Он провел три тяжелых боя с Деонтеем Уайлдером, а затем оказался на полу в поединке у Фрэнсисом Нганну.
Могу сказать, что реванш – не тот бой, который обязательно нам нужен. В первом поединке мы все увидели, но матчи-реванши сейчас популярны по всем направлениям" – сказал Фроч.
Напомним, что ранее Тайсон
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