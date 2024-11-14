Экс-чемпион мира высказался против проведения реванша Усик-Фьюри

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч рассказал о своем видении реванша между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34- 1-1; 24 КО).

"Первое сражение было очень близким, пока Фьюри не оказался в нокдауне в девятом раунде. Это будет интересный поединок. Усику 37, он старше Тайсона, но парень выглядит свежее. Дело не в возрасте, а в пройденных километрах. У Фьюри больше километров на часах. Он провел три тяжелых боя с Деонтеем Уайлдером, а затем оказался на полу в поединке у Фрэнсисом Нганну.

Могу сказать, что реванш – не тот бой, который обязательно нам нужен. В первом поединке мы все увидели, но матчи-реванши сейчас популярны по всем направлениям" – сказал Фроч.