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Белью выгнали с пресс-конференции Тайсон-Пол, британец притащил с собой старика. Видео
Это очень смешно
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14 ноября, состоялась пресс-конференция к поединку между блогером Джейком Полом и легендой супертяжелого веса Майком Тайсоном.
Ивент посетил британский боксер, экс-чемпион мира Тони Белью. Однако пришел он не сам, а привел с собой дедушку преклонных лет. Тони хотел показать Полу, кто станет его следующим соперником после Тайсона. Примечательно, что это не понравилось Джейку, а охрана вообще вывела Белью из зала.
Tony Bellew brought an old man to challenge Jake Paul at the Mike Tyson press conference and immediately got kicked out ???? pic.twitter.com/68sGxFM9UA— Happy Punch (@HappyPunch) November 14, 2024
Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Техасе (США). Ожидается присутствие 90 тысяч болельщиков.
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