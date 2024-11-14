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Белью выгнали с пресс-конференции Тайсон-Пол, британец притащил с собой старика. Видео

Бокс
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Это очень смешно

Белью выгнали с пресс-конференции Тайсон-Пол, британец притащил с собой старика. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 ноября, состоялась пресс-конференция к поединку между блогером Джейком Полом и легендой супертяжелого веса Майком Тайсоном.

Ивент посетил британский боксер, экс-чемпион мира Тони Белью. Однако пришел он не сам, а привел с собой дедушку преклонных лет. Тони хотел показать Полу, кто станет его следующим соперником после Тайсона. Примечательно, что это не понравилось Джейку, а охрана вообще вывела Белью из зала.

Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября в Техасе (США). Ожидается присутствие 90 тысяч болельщиков.

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