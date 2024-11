Белью выгнали с пресс-конференции Тайсон-Пол, британец притащил с собой старика. Видео

Сегодня, 14 ноября, состоялась пресс-конференция к поединку между блогером Джейком Полом и легендой супертяжелого веса Майком Тайсоном.

Ивент посетил британский боксер, экс-чемпион мира Тони Белью. Однако пришел он не сам, а привел с собой дедушку преклонных лет. Тони хотел показать Полу, кто станет его следующим соперником после Тайсона. Примечательно, что это не понравилось Джейку, а охрана вообще вывела Белью из зала.

Tony Bellew brought an old man to challenge Jake Paul at the Mike Tyson press conference and immediately got kicked out ???? pic.twitter.com/68sGxFM9UA