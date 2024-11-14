Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майк Тайсон – снова профессиональный боксер. Легендарный американец серьезно над этим думает
Цирк на проводе
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный американский супертяж Майк Тайсон не исключает проведения поединка против победителя реванша Усик-Фьюри.
"Это интригующе. Ничто не будет исключено после того, как я нокаутирую Джейка Пола" – сказал Майк.
На уточняющий вопрос о полноценном возобновлении карьеры американец сказал:
"Послушайте, я беру сейчас это сражение, по одному человеку за раз. Но если все пойдет так хорошо, как я ожидаю, то полный возврат не исключен."
Напомним, что ранее
Популярное сейчас
- Вместо защитника Динамо. Ребров сделал вынужденную замену в сборной Украины
- Магучих рассказала, когда планирует иметь детей
- Довбик не тренируется и ждет нового тренера, минус конкурент для Зинченко. Главные новости за 13 ноября
- Шатерникова рассказала о причине смерти Узелкова
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой