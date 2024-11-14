Майк Тайсон – снова профессиональный боксер. Легендарный американец серьезно над этим думает

Легендарный американский супертяж Майк Тайсон не исключает проведения поединка против победителя реванша Усик-Фьюри.

"Это интригующе. Ничто не будет исключено после того, как я нокаутирую Джейка Пола" – сказал Майк.

На уточняющий вопрос о полноценном возобновлении карьеры американец сказал:

"Послушайте, я беру сейчас это сражение, по одному человеку за раз. Но если все пойдет так хорошо, как я ожидаю, то полный возврат не исключен."