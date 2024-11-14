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Майк Тайсон – снова профессиональный боксер. Легендарный американец серьезно над этим думает

Бокс
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Цирк на проводе

Майк Тайсон – снова профессиональный боксер. Легендарный американец серьезно над этим думает

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский супертяж Майк Тайсон не исключает проведения поединка против победителя реванша Усик-Фьюри.

"Это интригующе. Ничто не будет исключено после того, как я нокаутирую Джейка Пола" – сказал Майк.

На уточняющий вопрос о полноценном возобновлении карьеры американец сказал:

"Послушайте, я беру сейчас это сражение, по одному человеку за раз. Но если все пойдет так хорошо, как я ожидаю, то полный возврат не исключен."

Напомним, что ранее Белью выгнали с пресс-конференции Тайсон-Пол, британец притащил с собой старика. Видео

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