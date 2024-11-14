Фьюри официально начал тренировочный лагерь к реваншу против Усика. Видео

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) начал тренировочный лагерь в поединке против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). "Цыганский король" избрал Мальту в качестве страны для проведения своей подготовки. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря, а местом проведения по-прежнему станет Саудовская Аравия.