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Пол: Никто не имел такой карьеры, как у меня, ее будут изучать в учебниках

Бокс

Что он несет

Пол: Никто не имел такой карьеры, как у меня, ее будут изучать в учебниках

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный блоггер Джейк Пол на пресс-конференции, посвященной поединку против Майка Тайсона, заявил об уникальности своей карьеры.

"Меня критикуют. Это значит, что я делаю что-то правильно, и никто не имел такой боксерской карьеры, как у меня.

Ее будут изучать и оценивать, но я поднялся на вершину за четыре года, потому что я рисковал, я был аутсайдером вплоть до Нейта Робинсона.

И это то, о чем люди не помнят, чему не отдают должное, но я каждый раз ставил все на кон против одних из лучших в спорте. И именно поэтому я здесь, на Netflix, против величайшего" – сказал Джейк.

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Джейк Пол
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Источник:
youtube
Опубликовал: Андрей Хижняк
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