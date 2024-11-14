Бриггс угрожает Полу, вызывает на бой и обещает нокаутировать

Легендарный американский супертяж Шеннос Бриггс вызывает на бой блоггера Джейка Пола и обещает отомстить за Майка Тайсона.

"Почему все думают, что я на пенсии? Со мной никто не хочет сразиться, в этом причина. Я нахожусь вне ринга, потому что мои соперники напуганы. Они меня опасаются.

Я планирую вернуться на ринг в марте 2025 года и собираюсь нокаутировать Джейка Пола. Если он победит Майка Тайсона, мне придется выйти в ринг и отомстить за легенду. Я не могу позволить проиграть Тайсону" – сказал Бриггс.