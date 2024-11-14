Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бриггс угрожает Полу, вызывает на бой и обещает нокаутировать
Шеннон в своем репертуаре
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный американский супертяж Шеннос Бриггс вызывает на бой блоггера Джейка Пола и обещает отомстить за Майка Тайсона.
"Почему все думают, что я на пенсии? Со мной никто не хочет сразиться, в этом причина. Я нахожусь вне ринга, потому что мои соперники напуганы. Они меня опасаются.
Я планирую вернуться на ринг в марте 2025 года и собираюсь нокаутировать Джейка Пола. Если он победит Майка Тайсона, мне придется выйти в ринг и отомстить за легенду. Я не могу позволить проиграть Тайсону" – сказал Бриггс.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- Российский десант прорвался в Купянск, его встретили ВСУ - глава МВА
- Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины
- Довбик не тренируется и ждет нового тренера, минус конкурент для Зинченко. Главные новости за 13 ноября
- Один из самых известных аналитиков оценил шансы Фьюри в реванше против Усика
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО