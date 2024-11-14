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Бриггс угрожает Полу, вызывает на бой и обещает нокаутировать

Бокс
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Шеннон в своем репертуаре

Бриггс угрожает Полу, вызывает на бой и обещает нокаутировать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный американский супертяж Шеннос Бриггс вызывает на бой блоггера Джейка Пола и обещает отомстить за Майка Тайсона.

"Почему все думают, что я на пенсии? Со мной никто не хочет сразиться, в этом причина. Я нахожусь вне ринга, потому что мои соперники напуганы. Они меня опасаются.

Я планирую вернуться на ринг в марте 2025 года и собираюсь нокаутировать Джейка Пола. Если он победит Майка Тайсона, мне придется выйти в ринг и отомстить за легенду. Я не могу позволить проиграть Тайсону" – сказал Бриггс.

Напомним, что ранее Фьюри официально начал тренировочный лагерь к реваншу против Усика. Видео.

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Шеннон Бриггс Джейк Пол
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Источник:
middleeasy.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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