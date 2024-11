Джейк Пол надел на ухо украшение из бриллиантов, чтобы защитить его от укуса Майка Тайсона

Американский видеоблогер и боксёр Джейк Пол прибыл на пресс-конференцию, посвящённую поединку с Майком Тайсоном, со специальной накладкой на ухо, инкрустированной бриллиантами.

По информации TMZ, стоимость изделия составляет $ 200 тыс.

Напомним, Тайсон откусил часть уха Эвандеру Холифилду в их бою-реванше. Майка дисквалифицировали, оштрафовав на $ 3 млн и отобрав боксёрскую лицензию. Позже лицензию ему вернули, а с Холифилдом у него остались дружественные отношения.

Бой между Тайсоном и Полом пройдёт 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США).

