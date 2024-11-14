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Джейк Пол надел на ухо украшение из бриллиантов, чтобы защитить его от укуса Майка Тайсона

Бокс

Стоимость изделия составляет 200 тысяч долларов

Джейк Пол надел на ухо украшение из бриллиантов, чтобы защитить его от укуса Майка Тайсона

Фото: sport24.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский видеоблогер и боксёр Джейк Пол прибыл на пресс-конференцию, посвящённую поединку с Майком Тайсоном, со специальной накладкой на ухо, инкрустированной бриллиантами.

По информации TMZ, стоимость изделия составляет $ 200 тыс.

Напомним, Тайсон откусил часть уха Эвандеру Холифилду в их бою-реванше. Майка дисквалифицировали, оштрафовав на $ 3 млн и отобрав боксёрскую лицензию. Позже лицензию ему вернули, а с Холифилдом у него остались дружественные отношения.

Бой между Тайсоном и Полом пройдёт 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США).

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