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Джейк Пол надел на ухо украшение из бриллиантов, чтобы защитить его от укуса Майка Тайсона
Стоимость изделия составляет 200 тысяч долларов
Фото: sport24.ru
Американский видеоблогер и боксёр Джейк Пол прибыл на пресс-конференцию, посвящённую поединку с Майком Тайсоном, со специальной накладкой на ухо, инкрустированной бриллиантами.
По информации TMZ, стоимость изделия составляет $ 200 тыс.
Напомним, Тайсон откусил часть уха Эвандеру Холифилду в их бою-реванше. Майка дисквалифицировали, оштрафовав на $ 3 млн и отобрав боксёрскую лицензию. Позже лицензию ему вернули, а с Холифилдом у него остались дружественные отношения.
Бой между Тайсоном и Полом пройдёт 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США).
"I'm not getting bitten by Tyson!" ❌— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 14, 2024
Jake Paul vowed to wear diamond spiked ear covers to protect against Mike Tyson biting him on Friday ???? pic.twitter.com/urGNUHftGB
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