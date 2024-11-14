Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майк Тайсон и Джейк Пол прошли предварительное взвешивание
Бой состоится 16 ноября
58-летний американский боксер выступавший в тяжёлой весовой категории один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории и абсолютный чемпион, Майк Тайсон и его соотечественник, спортсмен и блогер Джейк Пол прошли предварительное техническое взвешивание перед своим поединком 16 ноября.
Поединок между боксёрами будет восьмираундовым. Результат будет засчитан в профессиональном рекорде обоих бойцов.
Напомним, что 15 ноября состоится церемония взвешивания.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лондонский клуб сделал предложение Челси по аренде Мудрика, - СМИ
- Российский десант прорвался в Купянск, его встретили ВСУ - глава МВА
- Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины
- Названы гонорары Майка Тайсона и Джейка пола за бой
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн