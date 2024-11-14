Майк Тайсон и Джейк Пол прошли предварительное взвешивание

58-летний американский боксер выступавший в тяжёлой весовой категории один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории и абсолютный чемпион, Майк Тайсон и его соотечественник, спортсмен и блогер Джейк Пол прошли предварительное техническое взвешивание перед своим поединком 16 ноября.

Поединок между боксёрами будет восьмираундовым. Результат будет засчитан в профессиональном рекорде обоих бойцов.

Напомним, что 15 ноября состоится церемония взвешивания.