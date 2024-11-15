Пол отреагировал на пощечину Тайсона: Это личное, он должен умереть

Американский блоггер Джейк Пол отреагировал на пощечину со стороны своего будущего соперника, легенды супертяжелого веса Майка Тайсона во время битвы взглядов.

"Я действительно это почувствовал. Он злой, злой маленький эльф. Майк, я думаю, что это милая маленькая оплеуха, но завтра я тебя нокаутирую. Я уничтожу его. Он бьет как с*чка. Теперь это личное. Он должен умереть" – сказал Джейк.

Результаты взвешивания Тайсон-Пол

Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Техасе (США), на стадионе ожидается присутствие около 90 тысяч болельщиков.