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Пол отреагировал на пощечину Тайсона: Это личное, он должен умереть
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Getty Images/Global Images Ukraine
Американский блоггер Джейк Пол отреагировал на
"Я действительно это почувствовал. Он злой, злой маленький эльф. Майк, я думаю, что это милая маленькая оплеуха, но завтра я тебя нокаутирую. Я уничтожу его. Он бьет как с*чка. Теперь это личное. Он должен умереть" – сказал Джейк.
Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Техасе (США), на стадионе ожидается присутствие около 90 тысяч болельщиков.
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