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Усик снова обратился к Фьюри: Я не оставлю тебя одного. Видео
Психологические игры
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) обратился к британцу Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Эй, мое "Жадное пузо", не бойся. Я не оставлю тебя одного. Никогда" – сказал Усик.
Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке за звание абсолютного чемпиона мира победу раздельным решением судей одержал наш соотечественник.
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