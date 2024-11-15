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Усик снова обратился к Фьюри: Я не оставлю тебя одного. Видео

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Усик снова обратился к Фьюри: Я не оставлю тебя одного. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) обратился к британцу Тайсону Фьюри (34-1-1; 24 КО). Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Эй, мое "Жадное пузо", не бойся. Я не оставлю тебя одного. Никогда" – сказал Усик.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке за звание абсолютного чемпиона мира победу раздельным решением судей одержал наш соотечественник.

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