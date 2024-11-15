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История с реваншем Джошуа-Дюбуа подходит к своему завершению, промоутер чемпиона рассказал подробности

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История с реваншем Джошуа-Дюбуа подходит к своему завершению, промоутер чемпиона рассказал подробности

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен объяснил, почему бой-реванш его подопечного против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) ожидать не стоит.

"Люди забывают, что бой Даниэля с Джошуа был обязательным для защиты титула. После победы Дюбуа до апреля может выбирать себе соперников и сразиться с кем угодно.

Так что мы перебираем соперников на февральское сражение. IBF очень строги по отношению к обязательным претендентам, и теперь в их списке много других ребят, которые будут стоять перед Джошуа. Так что "Эй Джей" выбывает из игры, как обязательный претендент. Он выбывает из игры надолго" – сказал Уоррен.

Напомним, что ранее Тайсон дал пощечину Полу во время битвы взглядов.

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