История с реваншем Джошуа-Дюбуа подходит к своему завершению, промоутер чемпиона рассказал подробности

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен объяснил, почему бой-реванш его подопечного против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) ожидать не стоит.

"Люди забывают, что бой Даниэля с Джошуа был обязательным для защиты титула. После победы Дюбуа до апреля может выбирать себе соперников и сразиться с кем угодно.

Так что мы перебираем соперников на февральское сражение. IBF очень строги по отношению к обязательным претендентам, и теперь в их списке много других ребят, которые будут стоять перед Джошуа. Так что "Эй Джей" выбывает из игры, как обязательный претендент. Он выбывает из игры надолго" – сказал Уоррен.