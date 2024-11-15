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История с реваншем Джошуа-Дюбуа подходит к своему завершению, промоутер чемпиона рассказал подробности
Ожидаемо
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен объяснил, почему бой-реванш его подопечного против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) ожидать не стоит.
"Люди забывают, что бой Даниэля с Джошуа был обязательным для защиты титула. После победы Дюбуа до апреля может выбирать себе соперников и сразиться с кем угодно.
Так что мы перебираем соперников на февральское сражение. IBF очень строги по отношению к обязательным претендентам, и теперь в их списке много других ребят, которые будут стоять перед Джошуа. Так что "Эй Джей" выбывает из игры, как обязательный претендент. Он выбывает из игры надолго" – сказал Уоррен.
Напомним, что ранее Тайсон
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