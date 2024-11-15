Самый известный американский промоутер сравнил себя с Тайсоном

Известный американский промоутер Дон Кинг рассказал о сходстве по характеру с Майком Тайсоном.

"Его называют "Железным Майком", потому что он приходит побеждать. У него такая же позиция, как у меня и Дональда Трампа – никогда не сдаваться, никогда не отступать и никогда не останавливаться. Я люблю этого человека. У меня нет проблем с ним и с той чепухой, которую распространяют о нем.

Бои Тайсона были историческими эпизодами. Вот почему они выставили 58-летнего боксера против развлекательного шоумена. Он большой боец. Я никогда не могу сказать ничего плохого о Майке Тайсоне. Я люблю Майка Тайсона. Со мной он заработал больше денег, чем с кем-либо другим. Он совершил революцию.

Джейк Пол – не боксер. Он развлекательный боец, имеющий огромное количество поклонников. Они принадлежат к двум разным категориям – апельсины и яблоки. Они не смешиваются. Понимаете, что я имею в виду? Посмотрим, что это может быть.

У меня нет мнения относительно того, как будет разворачиваться бой. Нет лучшего бойца на планете, с которым можно столкнуться, чем Майк Тайсон. Удачи им обоим. Если они счастливы, я счастлив" – сказал Кинг.