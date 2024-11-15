Уоррен уже готов организовать реванш Усик-Дюбуа

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что готов организовать реванш для своего подопечного против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14) КО).

"Даниэль хочет объединения, он хочет бой за титул абсолютного чемпиона. Если победит Усик, а я не думаю, что он победит, то реванш с Дюбуа — очевидное сражение после скандала в последнем поединке. Если Усик проиграет, это все равно будет отличный реванш.

Я чувствовал бы себя немного некомфортно, если бы Тайсон и Дюбуа бились по очевидным причинам, потому что они мои клиенты, но это бизнес, и решение за ними" – сказал Уоррен.

Напомним, что первое сражение Усик-Дюбуа завершилось уверенной победой украинского боксера нокаутом в 9 раунде.