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Уоррен уже готов организовать реванш Усик-Дюбуа

Бокс
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А какой в ​​этом смысл

Уоррен уже готов организовать реванш Усик-Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что готов организовать реванш для своего подопечного против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14) КО).

"Даниэль хочет объединения, он хочет бой за титул абсолютного чемпиона. Если победит Усик, а я не думаю, что он победит, то реванш с Дюбуа — очевидное сражение после скандала в последнем поединке. Если Усик проиграет, это все равно будет отличный реванш.

Я чувствовал бы себя немного некомфортно, если бы Тайсон и Дюбуа бились по очевидным причинам, потому что они мои клиенты, но это бизнес, и решение за ними" – сказал Уоррен.

Напомним, что первое сражение Усик-Дюбуа завершилось уверенной победой украинского боксера нокаутом в 9 раунде.

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Источник:
standard.co.uk
Опубликовал: Андрей Хижняк
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