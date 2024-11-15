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Белью назвал единственного боксера в истории, который мог бы победить Усика

Бокс
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Но этого уже никогда не произойдет

Белью назвал единственного боксера в истории, который мог бы победить Усика

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский боксер, экс-чемпион мира Тони Белью рассказал, кто по его мнению мог бы победить чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Мне придется выбрать Большого Джорджа" – сказал Тони. Форман завершил профессиональную карьеру в далеком 1997 году.

Напомним, что Белью и Усик встречались между собой на ринге. В 2018 году наш соотечественник нокаутом одолел своего оппонента и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

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