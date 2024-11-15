Белью назвал единственного боксера в истории, который мог бы победить Усика

Британский боксер, экс-чемпион мира Тони Белью рассказал, кто по его мнению мог бы победить чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Мне придется выбрать Большого Джорджа" – сказал Тони. Форман завершил профессиональную карьеру в далеком 1997 году.

Напомним, что Белью и Усик встречались между собой на ринге. В 2018 году наш соотечественник нокаутом одолел своего оппонента и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.