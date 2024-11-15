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Спарринг-партнер Тайсона: Джейк Пол очень недооценивает Майка, и это с ним сыграет злую шутку
Бой состоится уже 16 ноября
Фото: Getty Images
31-летний американский тяжеловес Майкл Расселл, который является спарринг-партнёром легендарного Майка Тайсона, и помогал ему готовиться уже во втором тренировочном лагере, считает, что популярный блогер Джейк Пол недооценивает способности "Железного Майка".
"Тренировки с Майком стали для меня замечательным опытом. Это мой второй раз в лагере с ним, и я очень близок с командой. Это было весело, и я просто счастлив помочь Майку и увидеть, как он готов победить Джейка Пола. Он очень недооценивает Майка, и это с ним сыграет злую шутку", — приводит слова Расселла Boxing Scene.
Напомним, что бой между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США), где станет главным событием боксёрского вечера.
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