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Спарринг-партнер Тайсона: Джейк Пол очень недооценивает Майка, и это с ним сыграет злую шутку

Бокс

Бой состоится уже 16 ноября

Спарринг-партнер Тайсона: Джейк Пол очень недооценивает Майка, и это с ним сыграет злую шутку

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

31-летний американский тяжеловес Майкл Расселл, который является спарринг-партнёром легендарного Майка Тайсона, и помогал ему готовиться уже во втором тренировочном лагере, считает, что популярный блогер Джейк Пол недооценивает способности "Железного Майка".

"Тренировки с Майком стали для меня замечательным опытом. Это мой второй раз в лагере с ним, и я очень близок с командой. Это было весело, и я просто счастлив помочь Майку и увидеть, как он готов победить Джейка Пола. Он очень недооценивает Майка, и это с ним сыграет злую шутку", — приводит слова Расселла Boxing Scene.

Напомним, что бой между Тайсоном и Полом состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США), где станет главным событием боксёрского вечера.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
15.11.2024 в 20:56
Старичку заплатили 20 лямов, чтобы он в нужном раунде лег
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
15.11.2024 в 20:56
Старичку заплатили 20 лямов, чтобы он в нужном раунде лег
Ответить
0
0

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