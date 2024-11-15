Боб Арум: Тайсону 58 лет, он физически неспособен драться на каком-либо профессиональном уровне

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сделал прогноз по поводу предстоящего поединка 58-летней легенды бокса Майка Тайсона против популярного блогера Джейка Пола, не оставив никаких шансов Железному Майку.

"Когда человеку уже 58 лет, он физически неспособен драться на каком-либо профессиональном уровне. И неважно, насколько он когда-то был хорош и атлетичен. В этом возрасте просто уже не получится как следует выбрасывать удары и делать ещё очень многое. Надеюсь, Майк не пострадает, но шансов я ему, никаких не оставляю. С возрастом человек теряет мышечную память, и он не исключение из правил", — приводит слова Арума Secondsout.

Тайсон и Пол возглавят боксёрский вечер в Арлингтоне (США), который пройдёт там в ночь с 15 на 16 ноября.