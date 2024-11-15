  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Боб Арум: Тайсону 58 лет, он физически неспособен драться на каком-либо профессиональном уровне
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боб Арум: Тайсону 58 лет, он физически неспособен драться на каком-либо профессиональном уровне

Бокс

Промоутер высказался о предстоящем бое

Боб Арум: Тайсону 58 лет, он физически неспособен драться на каком-либо профессиональном уровне

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сделал прогноз по поводу предстоящего поединка 58-летней легенды бокса Майка Тайсона против популярного блогера Джейка Пола, не оставив никаких шансов Железному Майку.

"Когда человеку уже 58 лет, он физически неспособен драться на каком-либо профессиональном уровне. И неважно, насколько он когда-то был хорош и атлетичен. В этом возрасте просто уже не получится как следует выбрасывать удары и делать ещё очень многое. Надеюсь, Майк не пострадает, но шансов я ему, никаких не оставляю. С возрастом человек теряет мышечную память, и он не исключение из правил", — приводит слова Арума Secondsout.

Тайсон и Пол возглавят боксёрский вечер в Арлингтоне (США), который пройдёт там в ночь с 15 на 16 ноября.

По теме
yellow-arrow
Спарринг-партнер Тайсона: Джейк Пол очень недооценивает Майка, и это с ним сыграет злую шутку
yellow-arrow
Белью назвал единственного боксера в истории, который мог бы победить Усика
yellow-arrow
Уоррен уже готов организовать реванш Усик-Дюбуа
Боб Арум
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости