Пол победил Тайсона в выставочном поединке в Техасе

В ночь с 15 на 16 ноября в штате Техас (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между блоггером Джейком Полом и легендой супертяжелого веса Майком Тайсоном. Формат – 8 раундов по 2 минуты.

Несмотря на ожидания от этого ивента, реальный результат увиденного совсем не впечатляет. Если первые два раунда "железный" еще пытался показывать боксерские приемы, иногда попадал и заставлял соперника отходить, то дальше - абсолютный провал. Тайсон почти ничего не делал, стоял в центре ринга, иногда приплясывал, но ударов и активности совсем не проявлял. Его соперник выстреливал джебами, несколько раз попал ударной правой, и, несмотря на обещание нокаутировать Майка, похоже не очень хотел этого делать (видимо из-за уважения к легенде).