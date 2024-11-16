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Пол победил Тайсона в выставочном поединке в Техасе

Бокс
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О мотивации – да, о боксе – нет

Пол победил Тайсона в выставочном поединке в Техасе

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 ноября в штате Техас (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между блоггером Джейком Полом и легендой супертяжелого веса Майком Тайсоном. Формат – 8 раундов по 2 минуты.

Несмотря на ожидания от этого ивента, реальный результат увиденного совсем не впечатляет. Если первые два раунда "железный" еще пытался показывать боксерские приемы, иногда попадал и заставлял соперника отходить, то дальше - абсолютный провал. Тайсон почти ничего не делал, стоял в центре ринга, иногда приплясывал, но ударов и активности совсем не проявлял. Его соперник выстреливал джебами, несколько раз попал ударной правой, и, несмотря на обещание нокаутировать Майка, похоже не очень хотел этого делать (видимо из-за уважения к легенде).

В итоге единогласным решением судей победил Пол (80-72; 79-73; 79-73). Это действительно было неплохое шоу, но к боксу оно не имело отношения.

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Майк Тайсон Джейк Пол
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