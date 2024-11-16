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Тайсон-Пол: Статистика ударов от Compubox

Бокс
Обновлено

Абсолютный разгром

Тайсон-Пол: Статистика ударов от Compubox

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 ноября в штате Техас (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между Джейком Полом и легендой супертяжелого веса Майком Тайсоном. Победу единогласным решением судей одержал популярный блоггер.

Портал Compubox подсчитал количество выброшенных и точных ударов со стороны обоих спортсменов. Так, триумфатор встречи 278 раз пытался поразить своего оппонента (из них 78 раз у него это получилось). Тайсон выбросил 97 ударов, из которых только 18 были точными.

По джебам – 31-5, по силовым ударам – 47-13 не стоит объяснять в чью пользу.

Подробная статистика по раундам:

Тайсон-Пол: Статистика ударов от Compubox - изображение 1

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Майк Тайсон Джейк Пол
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