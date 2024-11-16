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Тайсон-Пол: Статистика ударов от Compubox
Абсолютный разгром
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 15 на 16 ноября в штате Техас (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между Джейком Полом и легендой супертяжелого веса Майком Тайсоном. Победу единогласным решением судей одержал популярный блоггер.
Портал Compubox подсчитал количество выброшенных и точных ударов со стороны обоих спортсменов. Так, триумфатор встречи 278 раз пытался поразить своего оппонента (из них 78 раз у него это получилось). Тайсон выбросил 97 ударов, из которых только 18 были точными.
По джебам – 31-5, по силовым ударам – 47-13 не стоит объяснять в чью пользу.
Подробная статистика по раундам:
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