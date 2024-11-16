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Один из лучших боксеров мира прокомментировал победу Пола: Тайсон выглядел как мусор
Трудно не согласиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО) прокомментировал
"Я люблю Майка Тайсона, но его переоценивают.
Он выглядел как мусор, тренироваться так долго и выбросить всего 97 ударов за весь бой – это безумие. Я просто рад, что он не пострадал" – написал Кроуфорд на своей официальной странице в Твиттер.
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