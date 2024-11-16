Один из лучших боксеров мира прокомментировал победу Пола: Тайсон выглядел как мусор

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA Теренс Кроуфорд (41-0; 31 КО) прокомментировал победу Джейка Пола в поединке против легендарного Майка Тайсона.

"Я люблю Майка Тайсона, но его переоценивают.

Он выглядел как мусор, тренироваться так долго и выбросить всего 97 ударов за весь бой – это безумие. Я просто рад, что он не пострадал" – написал Кроуфорд на своей официальной странице в Твиттер.