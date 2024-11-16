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Пол – о победе над Тайсоном: Он легенда, это большая честь

Бокс
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Поведение джентльмена

Пол – о победе над Тайсоном: Он легенда, это большая честь

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джейк Пол прокомментировал победу над Майком Тайсоном в главном событии боксерского вечера в Техасе (США).

"Майк Тайсон – легенда. Он самый великий из тех, кто когда-то это делал. Я восхищаюсь им и без него мы бы сейчас не были здесь. Этот человек – икона. Для меня большая честь, сразиться с ним. Это было тяжело, как я и ожидал" – сказал Джейк сразу после завершения поединка.

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Майк Тайсон Джейк Пол
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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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