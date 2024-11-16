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Льюис – о поражении Тайсона: Майк – герой, прекрасно смотрелся для своего возраста
Это не был бокс
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный британский супертяж Ленокс Льюис прокомментировал
"Майк – герой. Он отлично выглядел для своего возраста, хорошо проявил себя. Пол гораздо младше, но иногда Майк попадал, ловил его. Защита – это вообще особый вид искусства у Тайсона" – сказал Ленокс.
Напомним, что ранее Пол
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terber (ternopil)
16.11.2024 в 18:47
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