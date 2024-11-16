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Льюис – о поражении Тайсона: Майк – герой, прекрасно смотрелся для своего возраста

Бокс

Это не был бокс

Льюис – о поражении Тайсона: Майк – герой, прекрасно смотрелся для своего возраста

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный британский супертяж Ленокс Льюис прокомментировал поражение своего коллеги, американца Майка Тайсона в поединке против блоггера Джейка Пола.

"Майк – герой. Он отлично выглядел для своего возраста, хорошо проявил себя. Пол гораздо младше, но иногда Майк попадал, ловил его. Защита – это вообще особый вид искусства у Тайсона" – сказал Ленокс.

Статистика ударов Тайсон-Пол

Напомним, что ранее Пол прокомментировал победу в поединке против Тайсона.

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Комментарии
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terber (ternopil)
16.11.2024 в 18:47
теперішній долбоєбізм не має меж заради бабла і хайпу,ну блогера можна зрозуміти а от старого пердуна не розумію пішов на пенсію і доживай свого віку радій житям а так зараз багато хто обісруть Тайсона ,або йому бабла нанаркоту бракує або не хватає уваги
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Комментарии 1
terber (ternopil)
16.11.2024 в 18:47
теперішній долбоєбізм не має меж заради бабла і хайпу,ну блогера можна зрозуміти а от старого пердуна не розумію пішов на пенсію і доживай свого віку радій житям а так зараз багато хто обісруть Тайсона ,або йому бабла нанаркоту бракує або не хватає уваги
Ответить
0
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