Льюис – о поражении Тайсона: Майк – герой, прекрасно смотрелся для своего возраста

Легендарный британский супертяж Ленокс Льюис прокомментировал поражение своего коллеги, американца Майка Тайсона в поединке против блоггера Джейка Пола.

"Майк – герой. Он отлично выглядел для своего возраста, хорошо проявил себя. Пол гораздо младше, но иногда Майк попадал, ловил его. Защита – это вообще особый вид искусства у Тайсона" – сказал Ленокс.

Статистика ударов Тайсон-Пол