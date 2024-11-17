Тайсон: Я чуть не умер в июне, мне сделали восемь переливаний крови

Американский супертяж Майк Тайсон прокомментировал свое выступление в выставочном поединке против блогера Джейка Пола.

"Это одна из ситуаций, когда ты проиграл, но все равно победил. Я благодарен за прошлую ночь. Никаких сожалений, что я вышел на ринг в последний раз.

Я чуть не умер в июне. Мне сделали восемь переливаний крови. Я потерял половину крови и 25 фунтов в больнице, мне пришлось сражаться, чтобы восстановиться для поединка, так что я победил.

Мои дети смотрели, как я стою лицом к лицу и заканчиваю восемь раундов с талантливым бойцом вдвое младше меня перед заполненным стадионом "Даллас Ковбойс" - это опыт, о котором не может мечтать ни один мужчина. Спасибо" – написал Майк на своей странице в Твиттер.