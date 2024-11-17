Нганну поддержал Тайсона после его поединка против Пола

Экс-чемпион UFC, а сейчас чемпион PFL Super Fights в супертяжелом весе Фрэнсис Нганну поддержал американского легендарного боксера Майка Тайсона после проигранного поединка против блоггера Джейка Пола.

"Ты выиграл потому, что сделал это в своем возрасте, чемпион. Мы все знаем, кто ты и на что ты способен. Большинство спортсменов в этом возрасте даже не могут самостоятельно встать" – написал Нганну на своей официальной странице в Твиттер.