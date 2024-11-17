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В Netflix рассказали, сколько людей просмотрели бой Тайсон-Пол
И половина трансляции не увидела
Getty Images/Global Images Ukraine
Стриминговая платформа Netflix опубликовала данные по просмотру поединка между легендарным американским супертяжем Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом.
Так, в ночь с 15 на 16 ноября услугами воспользовалось около 60 миллионов человек по всей планете. К таким цифрам на Netflix были не готовы, поэтому у многих пользователей просмотреть сражение не получилось – система выдавала ошибку, зависала и отказывалась работать.
Напомним, что Тайсон проиграл Полу единогласным решением судей, формат их поединка предполагал 8 раундов по 2 минуты.
Майк впервые за последние 19 лет провел профессиональный поединок. В 2005 году "железный" объявил о завершении карьеры.
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