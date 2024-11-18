Чемпион мира в крузервейте назвал Усика кумиром и вызвал на бой

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и WBO Гильберто Рамирес вызвал на поединок украинского чемпиона в супертяжелом весе по версиям WВА, WBO, IBO и WBC Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Если он хочет, то я более чем готов и рад подраться с ним. Дело в том, что он один из моих кумиров, и я хочу встретиться с ним. То, что Усик делает в боксе, – это здорово.

Все видели, что я сильный парень, и я расту. Я также хочу стать чемпионом мира в тяжелом весе, и все возможно. Посмотрите на Усика, на то, что он сделал. Он не больше меня, поэтому я думаю, что тоже могу это сделать" – сказал Рамирес.