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Чемпион мира в крузервейте назвал Усика кумиром и вызвал на бой

Бокс
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Смелый парень

Чемпион мира в крузервейте назвал Усика кумиром и вызвал на бой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и WBO Гильберто Рамирес вызвал на поединок украинского чемпиона в супертяжелом весе по версиям WВА, WBO, IBO и WBC Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Если он хочет, то я более чем готов и рад подраться с ним. Дело в том, что он один из моих кумиров, и я хочу встретиться с ним. То, что Усик делает в боксе, – это здорово.

Все видели, что я сильный парень, и я расту. Я также хочу стать чемпионом мира в тяжелом весе, и все возможно. Посмотрите на Усика, на то, что он сделал. Он не больше меня, поэтому я думаю, что тоже могу это сделать" – сказал Рамирес.

Напомним, что ранее Нганну поддержал Тайсона после его поединка против Пола.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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