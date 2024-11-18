Экс-чемпион мира обратился к Полу: Перестань бить пожилых людей

Бывший чемпион мира по боксу Тимоти Брэдли обратился к известному блоггеру Джейку Полу после его победы над легендарным американским супертяжем Майком Тайсоном.

"Джейк Пол, давай, подерись с настоящим бойцом. Ты хочешь заслужить уважение или просто доить этот спорт, как делаешь это сейчас, выбирая соответствующих соперников? Если ты хочешь уважение поклонников бокса и боксерского сообщества, то должен сражаться с настоящими боксерами.

Томми Фьюри надрал тебе задницу. Дай парню реванш, исправь все, а потом подерись с кем-то другим. Ты не сможешь победить ни кого из ТОП-15. Неважно кто санкционирует этот бой. Так что перестань обманывать публику. Перестань обманывать себя. Прими настоящий вызов и перестань бить пожилых людей" – сказал Брэдли.