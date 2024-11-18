Американский проспект бросил вызов Девину Хейни

Американский проспект первого полусреднего дивизиона Оскар Дуарте заявил о желании провести бой против действующего чемпиона мира по версии WBC в этом весе Девина Хейни.

"Теперь, когда Дэвин Хейни вернулся, я хотел бы сразиться с ним, потому что он один из лучших в моем дивизионе. Но я открыт для боя с любым — я хочу драться против лучших бойцов", — приводит слова Дуарте Boxing News 24.

Напомним, что свой последний бой Дуарте провел 16 ноября в Саудовской Аравии, где одержал победу единогласным решением судей по итогам 12-раундового противостояния.