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Тренер Тони Белью назвал аутсайдера в реванше Фьюри с Усиком

Бокс
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Британец сделал прогноз на предстоящий бой

Тренер Тони Белью назвал аутсайдера в реванше Фьюри с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский тренер Дэйв Колдуэлл, который работал с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Тони Белью, считает, что экс-чемпион в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри растерял свою форму и после девятого раунда первого противостояния с действующим чемпионом WBC, WBA и WBO Александром Усиком получил серьёзнейшую психологическую травму, от которой он не сможет оправиться в реванше.

"Послушайте, Тайсон Фьюри закончился в девятом раунде боя с Усиком. Это точно также, как Уайлдер закончился в боях против самого Фьюри. Теперь Фьюри — явный аутсайдер в реванше с Усиком", — приводит слова Колдуэлла boxingnews24.

Напомним, что реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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