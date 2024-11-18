Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бой Джервонты Дэвиса перенесен на 2025 год
Его соперником будет Ламонт Роуч
фото - boxingscene.com
Бой между чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом и обладателем такого же титула во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем, который был запланирован на 14 декабря в США, перенесён на 1 марта 2025 года. Об этом пишет Fightmag.
Напомним, что Дэвис свой последний бой проводил в июне 2024 года, где Дэвис победил нокаутом в восьмом раунде американца Фрэнка Мартина.
Роуч предыдущий поединок провёл в июне 2024 года, и одержал победу в восьмом раунде над малоизвестным ирландцем Фиграром Макрори.
Популярное сейчас
- "Русский похож на украинский". На предматчевой пресс-конференции сборной Украины случился удручающий инцидент из-за языка
- Предатель Украины выиграл дело в Спортивном арбитражном суде против УАФ
- "Противная" команда, "вонючая". Шацких высказался о сопернике сборной Украины
- Пол победил Тайсона в выставочном поединке в Техасе
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО