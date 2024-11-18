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Бой Джервонты Дэвиса перенесен на 2025 год

Бокс

Его соперником будет Ламонт Роуч

Бой Джервонты Дэвиса перенесен на 2025 год

фото - boxingscene.com

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Бой между чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом и обладателем такого же титула во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем, который был запланирован на 14 декабря в США, перенесён на 1 марта 2025 года. Об этом пишет Fightmag.

Напомним, что Дэвис свой последний бой проводил в июне 2024 года, где Дэвис победил нокаутом в восьмом раунде американца Фрэнка Мартина.

Роуч предыдущий поединок провёл в июне 2024 года, и одержал победу в восьмом раунде над малоизвестным ирландцем Фиграром Макрори.

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Источник:
fightmag
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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