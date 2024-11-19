Стало известно, кто будет следующим соперником Беринчика

Американский легковес Кейшон Дэвис (11-0; 7 КО) утверждает, что в следующем поединке разделит ринг с чемпионом по версии WBO Денисом Беринчиком (19-0; 9 КО).

"Я пока не собираюсь вдаваться в подробности, но точно знаю, что Денис Беринчик будет моим следующим соперником. Он непобедим, он прессингующий боец. Он с Украины, дружит с Ломаченко и Усиком. Он отличный боец.

Это безумие. В прошлом году мы должны были сразиться с ним, но теперь, когда он чемпион мира, все идет к лучшему. Я чувствую, что это будет еще один захватывающий бой.

Это не скучный поединок. Я знаю, что люди придут поддержать нас и посмотреть, что Бизнесмен покажет в этот вечер" – сказал американец.