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Ровно полгода назад Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Бокс
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Это день запомнится на всю жизнь

Ровно полгода назад Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 мая 2024 года украинский боксер-супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО) стал абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе. В Саудовской Аравии наш соотечественник одолел на тот момент непобедимого британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) раздельным решением судей и получил корону "абсолюта" впервые для этой весовой категории в 21 веке.

"Цыганский король" сразу после поражения активировал функцию реванша, организаторы назначили повторный поединок на 21 декабря 2024 года, не изменив место проведения. Бойцы уже успели провести первую пресс-конференцию, посвященную второму поединку.

Полное сражение:

Видео-обзор боя:

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