Ровно полгода назад Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

В ночь с 18 на 19 мая 2024 года украинский боксер-супертяж Александр Усик (22-0; 14 КО) стал абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе. В Саудовской Аравии наш соотечественник одолел на тот момент непобедимого британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) раздельным решением судей и получил корону "абсолюта" впервые для этой весовой категории в 21 веке.

"Цыганский король" сразу после поражения активировал функцию реванша, организаторы назначили повторный поединок на 21 декабря 2024 года, не изменив место проведения. Бойцы уже успели провести первую пресс-конференцию, посвященную второму поединку.

Полное сражение: