Экс-чемпион мира вызвал Пола на бой

Бывший чемпион мира Карл Фроч вызвал на бой известного блоггера Джейка Пола и пообещал победить его нокаутом.

"Он вспоминал меня раньше. Будут люди, которые скажут: "Ох, Карл Фроч говорит о себе. Он хочет чек". Слушайте, я здесь не ради чека. У меня все хорошо, с моими финансами нет никаких проблем. Но я возьму гребаный гонорар, конечно же, я это сделаю.

И я покончу с Джейком Полом одним ударом. Я буду биться одной рукой и побью этого парня. Он не умеет боксировать. Он, блин, совершенно бесполезен, что мы увидели в бою с Майком Тайсоном" – сказал Фроч.