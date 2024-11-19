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Экс-чемпион мира вызвал Пола на бой
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Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира Карл Фроч вызвал на бой известного блоггера Джейка Пола и пообещал победить его нокаутом.
"Он вспоминал меня раньше. Будут люди, которые скажут: "Ох, Карл Фроч говорит о себе. Он хочет чек". Слушайте, я здесь не ради чека. У меня все хорошо, с моими финансами нет никаких проблем. Но я возьму гребаный гонорар, конечно же, я это сделаю.
И я покончу с Джейком Полом одним ударом. Я буду биться одной рукой и побью этого парня. Он не умеет боксировать. Он, блин, совершенно бесполезен, что мы увидели в бою с Майком Тайсоном" – сказал Фроч.
Напомним, что ранее стало
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