Украинский олимпийский чемпион по боксу рассказал, планирует ли переходить в профессионалы

Олимпийский чемпион по боксу, украинец Александр Хижняк рассказал, планирует ли переходить в профессионалы.

"В олимпийском боксе я получил все, я прошел эту игру полностью, выиграл уже все соревнования, которые только можно было выиграть. У меня есть из всех соревнований золотые медали.

Профессиональный ринг — для меня новое, но интересное, я там тоже хочу стать чемпионом мира, тоже хочу себя попробовать.

У меня еще есть немного больше месяца для того, чтобы решить для себя, что бы я хотел, и дальше двигаться в этом направлении" – сказал Александр.