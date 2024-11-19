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Украинский олимпийский чемпион по боксу рассказал, планирует ли переходить в профессионалы
Названы сроки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион по боксу, украинец Александр Хижняк рассказал, планирует ли переходить в профессионалы.
"В олимпийском боксе я получил все, я прошел эту игру полностью, выиграл уже все соревнования, которые только можно было выиграть. У меня есть из всех соревнований золотые медали.
Профессиональный ринг — для меня новое, но интересное, я там тоже хочу стать чемпионом мира, тоже хочу себя попробовать.
У меня еще есть немного больше месяца для того, чтобы решить для себя, что бы я хотел, и дальше двигаться в этом направлении" – сказал Александр.
Напомним, ранее
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