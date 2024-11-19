Эвандер Холифилд вызвал Майка Тайсона на бой. Железный Майк ответил

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Эвандер Холифилд заявил о желании провести трилогию с соотечественником Майком Тайсоном.

"Фанаты хотят этого. Незаконченное дело", — написал Холифилд в социальных сетях.

"Я люблю тебя, брат, но трилогия – это наша дружба", — ответил Тайсон.

Напомним, что первый бой Тайсона и Холифилда состоялся в ноябре 1996 года и завершился победой Холифилда техническим нокаутом в 11-м раунде. Реванш состоялся в июне 1997-го, тогда Тайсон проиграл дисквалификацией в третьем раунде за то, что укусил Холифилда за ухо.