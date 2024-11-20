  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Экс-чемпион мира дал советы Джошуа относительно его дальнейшей карьере
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-чемпион мира дал советы Джошуа относительно его дальнейшей карьере

Бокс
Обновлено

Прислушается ли британец

Экс-чемпион мира дал советы Джошуа относительно его дальнейшей карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион мира в легком весе Амир Хан дал совет британскому супертяжу Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) относительно его дальнейшей карьере.

"Ему следует дождаться большого боя против Тайсона Фьюри. У обоих ребят громкие имена. Я думаю, что им нужно подписать контракт на следующий день после реванша Тайсона против Усика.

Эй Джей добился феноменальных успехов в боксе, заработал много денег и завоевал большое количество титулов. Парень выступал во всем мире, и является известным человеком, но почему бы ему не окончить карьеру на высоте. Выиграй бой с Фьюри и после этого уходи.

В таком случае он сможет наслаждаться остальной жизнью, зная, что люди уважают его как великого чемпиона" – сказал Хан.

Напомним, что свой последний поединок Джошуа провел 21 сентября в Лондоне против Даниэля Дюбуа и проиграл ему в 5 раунде нокаутом.

По теме
yellow-arrow
Эвандер Холифилд вызвал Майка Тайсона на бой. Железный Майк ответил
yellow-arrow
Украинский олимпийский чемпион по боксу рассказал, планирует ли переходить в профессионалы
yellow-arrow
Экс-чемпион мира вызвал Пола на бой
Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости