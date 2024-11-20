Экс-чемпион мира дал советы Джошуа относительно его дальнейшей карьере

Экс-чемпион мира в легком весе Амир Хан дал совет британскому супертяжу Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) относительно его дальнейшей карьере.

"Ему следует дождаться большого боя против Тайсона Фьюри. У обоих ребят громкие имена. Я думаю, что им нужно подписать контракт на следующий день после реванша Тайсона против Усика.

Эй Джей добился феноменальных успехов в боксе, заработал много денег и завоевал большое количество титулов. Парень выступал во всем мире, и является известным человеком, но почему бы ему не окончить карьеру на высоте. Выиграй бой с Фьюри и после этого уходи.

В таком случае он сможет наслаждаться остальной жизнью, зная, что люди уважают его как великого чемпиона" – сказал Хан.

Напомним, что свой последний поединок Джошуа провел 21 сентября в Лондоне против Даниэля Дюбуа и проиграл ему в 5 раунде нокаутом.