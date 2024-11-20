  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Экс-соперник Фьюри дал прогноз на второй бой Тайсона против Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-соперник Фьюри дал прогноз на второй бой Тайсона против Усика

Бокс
Обновлено

Интересное мнение

Экс-соперник Фьюри дал прогноз на второй бой Тайсона против Усика

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Диллиан Уайт (30-3; 20 КО) дал прогноз на бой своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) ). Его слова цитирует Sky Sports Boxing:

"Трудно сказать, кто победит. Если бы мне пришлось делать ставку – это был бы Усик.

Но я знаю решительность Тайсона и был в лагере с ним. Ему очень тяжело противостоять. Он один из тех ребят, которых вы не можете просто сбрасывать со счетов. Ты думаешь: "Все, Тайсон кончился", но он возвращается и творит историю.

Очень трудно выбрать победителя этого сражения" – сказал Уайт.

Напомним, что ранее экс-чемпион мира дал советы Джошуа относительно его дальнейшей карьере.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Дюбуа рассказал, выйдет ли Даниэль в следующем поединке на ринг против Пола
yellow-arrow
Экс-чемпион мира дал советы Джошуа относительно его дальнейшей карьере
yellow-arrow
Эвандер Холифилд вызвал Майка Тайсона на бой. Железный Майк ответил
Тайсон Фьюри Диллиан Уайт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости