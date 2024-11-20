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Экс-соперник Фьюри дал прогноз на второй бой Тайсона против Усика
Интересное мнение
Британский супертяж Диллиан Уайт (30-3; 20 КО) дал прогноз на бой своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) ). Его слова цитирует Sky Sports Boxing:
"Трудно сказать, кто победит. Если бы мне пришлось делать ставку – это был бы Усик.
Но я знаю решительность Тайсона и был в лагере с ним. Ему очень тяжело противостоять. Он один из тех ребят, которых вы не можете просто сбрасывать со счетов. Ты думаешь: "Все, Тайсон кончился", но он возвращается и творит историю.
Очень трудно выбрать победителя этого сражения" – сказал Уайт.
Напомним, что ранее экс-чемпион мира дал советы Джошуа
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