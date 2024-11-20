Промоутер Дюбуа рассказал, выйдет ли Даниэль в следующем поединке на ринг против Пола

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) Фрэнк Уоррен отверг идею о проведении поединка с участием его подопечного против блоггера Джейка Пола.

"Я встречаюсь с Даниэлем сегодня, и мы посмотрим, к чему все это приведет. Мы уже достигли того, чего должны были достичь. Надеюсь, что сегодня-завтра мы завершим этот проект и сможем о нем объявить.

Имя Джозефа Паркера находится сверху, парень одержал несколько действительно хороших побед. Могу сказать, это точно не Джейк Пол" – сказал Уоррен.