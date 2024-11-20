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Ягодицы Тайсона нашли своих поклонников, легенде предлагают сняться в фильме

Бокс
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Ягодицы Тайсона нашли своих поклонников, легенде предлагают сняться в фильме

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава компании X-rated Дарин Паркер обратился к легенде мирового бокса Майку Тайсону и предложил ему сняться в фильме для взрослых.

"Я понимаю, что наше предложение будет немного отличаться от того, к чему вы привыкли и не относится к боксу. Возможно, вы захотите повесить перчатки на гвоздь и изменить направление своего бизнеса. Вы можете сняться в нашем фильме и вам не придется беспокоиться об укусах в ушах. Это идеальное предложение снова появиться перед людьми в менее стрессовой форме, чем на ринге" — сказал Паркер.

Напомним, что перед боем с Полом тяжеловес то ли случайно, то ли намеренно показал всему миру свои престарелые ягодицы. Многие не поняли такого поступка Тайсона.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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